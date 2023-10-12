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Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? 12 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Kendi Düşen Ağlamaz yok mu sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz, Selen Soyder ve Enes Koçak'ın başrollerinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 17. bölümüyle TRT 1 ekranlarında yer alması beklenen dizinin yayın akışında bulunmaması izleyicilerin kafasını karıştırdı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün yok mu, neden yok? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 19:02 Güncelleme 12 Ekim 2023, 19:02
Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? 12 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu sorusu hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almayan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 17. bölüm tarihi...

🎬KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM YOK MU?

Her Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin akıbeti merak konusu oldu. 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

🎬KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan Türkiye maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sevilen dizinin 17. bölümünün 19 Ekim 2023 Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

🎬12 EKİM PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

🔴10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

🔴13.15 Seksenler

🔴15.50 Diriliş Ertuğrul

🔴19.00 Ana Haber

🔴19.55 İddiaların Aksine

🔴20.00 Kendi Düşen Ağlamaz (Tekrar)

🔴21.45 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"


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