Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? 12 Ekim 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu sorusu hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almayan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 17. bölüm tarihi...