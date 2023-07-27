7 yıllık aşk! Selen Soyder’in eski eşi bakın kim! Can Yaman’a ‘libido’ yanıtı çok konuşulmuştu! Meğer Kendi Düşen Ağlamaz’ın Sinem’i...

Eylül Tumba, Enes Koçak, Hakan Yılmaz, Serhat Onat, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Sinem karakterini canlandıran Selen Soyder, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından çokça söz ettirdi. Ünlü oyuncu, özellikle Can Yaman'a verdiği 'libido' yanıtıyla bir dönem uzun süre gündem oldu. Soyder, şimdi ise 7 yıllık eski eşiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selen Soyder'in 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Selen Soyder, bir dönem eski partneri Can Yaman ile yaşadığı gerginlikle sık sık adından söz ettirdi.
PEKİ CAN YAMAN'LA ARASINDA NELER YAŞANDI?
İkili 2016 yılında yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisinin setinde kavga etti ve olay mahkemeye taşındı. İddiaya göre; senaryodaki kavga sahnesi yüzünden çıkan tartışmada Selen Soyder, Can Yaman'ı "Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin?" diye uyarınca olanlar oldu.
Yönetmenin araya girmesiyle kavga son bulsa da Selen Soyder, eşinin isteği üzerine sete korumalarla geldi. Sonra da yapım şirketine bildirimde bulunup, diziden ayrıldı ve partnerini mahkemeye verdi.