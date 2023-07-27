7 yıllık aşk! Selen Soyder’in eski eşi bakın kim! Can Yaman’a ‘libido’ yanıtı çok konuşulmuştu! Meğer Kendi Düşen Ağlamaz’ın Sinem’i...

Eylül Tumba, Enes Koçak, Hakan Yılmaz, Serhat Onat, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Sinem karakterini canlandıran Selen Soyder, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından çokça söz ettirdi. Ünlü oyuncu, özellikle Can Yaman'a verdiği 'libido' yanıtıyla bir dönem uzun süre gündem oldu. Soyder, şimdi ise 7 yıllık eski eşiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selen Soyder'in 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...