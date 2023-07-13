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Haberler Magazin 8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Enes Koçak, Eylül Tumbar gibi isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz'da Esma karakterini canlandıran Yonca Şahinbaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yonca Şahinbaş'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yonca Şahinbaş'ın oyuncu eşi kimmiş...

takvim.com.tr
13.07.2023 16:09 - Son Güncelleme: 13.07.2023 16:09
8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

Kendi Düşen Ağlamaz'da Esma karakterini canlandıran Yonca Şahinbaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

YONCA ŞAHİNBAŞ KİMDİR?
Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Şahinbaş, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır.

8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Şahinbaş, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı.

8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel ile evliliğinden Ali Deniz adında bir erkek çocuğu oldu. 2012'de Tevfik Ali Yenel'den ayrılan 2015 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu.

8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...

Ünlü oyuncunun Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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