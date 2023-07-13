8 yılı devirdiler! Kendi Düşen Ağlamaz’ın Esma’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla...
Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Enes Koçak, Eylül Tumbar gibi isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz'da Esma karakterini canlandıran Yonca Şahinbaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yonca Şahinbaş'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yonca Şahinbaş'ın oyuncu eşi kimmiş...
13.07.2023 16:09 - Son Güncelleme: 13.07.2023 16:09
Kendi Düşen Ağlamaz'da Esma karakterini canlandıran Yonca Şahinbaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Şahinbaş, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı.
Ünlü oyuncunun Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.