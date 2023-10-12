Figen hapiste, Cemre yetimhanede! DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı 6. bölüm tek parça, full HD izle!

Dilek Taşı 6. bölümü için araştırmalar hızlandı. Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Dilek Taşı dizisi 6. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dilek Taşı son bölümde neler olduğumu merak edenler arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dilek Taşı 6. bölüm tek praça izle linki yer alıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerinde yer aldığı yapım hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte Dilek Taşı 6. bölümü...

📺DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM ÖZETİ 🎬 Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın altıncı bölümünün özeti şöyle;