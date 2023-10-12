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Figen hapiste, Cemre yetimhanede! DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı 6. bölüm tek parça, full HD izle!

Dilek Taşı dizisi, izleyicileri her yeni bölümünde büyük bir heyecanla ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümü ise merakla bekleniyordu. İzleyiciler, karakterlerin yaşadığı olayları ve ilişkileri görmek için sabırsızlanıyor. Dilek Taşı dizisinin 6. bölümü, duygusal anlar ve sürpriz gelişmelerle dolu bir hikayeyi anlatmaya devam ediyor. İzleyiciler, ana karakterlerin hayatlarındaki gelişmeleri ve ilişkilerin nasıl geliştiğini görmek için heyecanla bekliyor. İşte Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı 6. bölüm tek parça, full HD izleme linki...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:19 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:19
Figen hapiste, Cemre yetimhanede! DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı 6. bölüm tek parça, full HD izle!

Dilek Taşı 6. bölümü için araştırmalar hızlandı. Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Dilek Taşı dizisi 6. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dilek Taşı son bölümde neler olduğumu merak edenler arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dilek Taşı 6. bölüm tek praça izle linki yer alıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerinde yer aldığı yapım hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte Dilek Taşı 6. bölümü...

📺DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM ÖZETİ

🎬 Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın altıncı bölümünün özeti şöyle;

Kenan, Figen ve Mustafa'yı görmüştür. Aklında bir sürü soru vardır. Bu adam kimdir? Nişanlısının yanında ne arıyordur? Kenan, Figen ve Mustafa'dan hesap sorarken onların imdadına Ömer yetişir.

Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır.

Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar.

Figen ve Mustafa, Cemre'yi kurumdan kaçırırlar. Fakat gidecek yerleri yoktur. Mustafa'nın eski mahallesine saklanırlar. Mustafa tam kızına kavuşmuş, rahatlamışken yaşanan polis baskını her şeyi tersine çevirir.

Figen tutuklanır. Mustafa bir kez daha Cemre'den ayrılmak zorunda kalır.

📺DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM İZLE

Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi/bolumler

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