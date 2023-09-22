İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son haliyle parmak ısıttı! Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın!

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinde Macide karakterini canlandıran Perihan Savaş'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle İbrahim Tatlıses'le birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek merak edildi. Zübeyde Melek'in son halini görenler ise hayran kaldı. Genç kadın için "Kim der 3 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte 2 çocuk annesi Perihan Savaş'ın ilk göz ağrısı...