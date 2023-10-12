Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı! Ceme ve Figen kurtulabilecek mi? DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın 7. bölümü hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm frgamanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi
DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM ÖZETİ!
🎬 Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın altıncı bölümünün özeti şöyle;