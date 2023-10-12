Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı! Ceme ve Figen kurtulabilecek mi? DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kenan, Figen ve Mustafa'yı görmüştür. Aklında bir sürü soru vardır. Bu adam kimdir? Nişanlısının yanında ne arıyordur? Kenan, Figen ve Mustafa'dan hesap sorarken onların imdadına Ömer yetişir.

Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır.

Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar.

Figen ve Mustafa, Cemre'yi kurumdan kaçırırlar. Fakat gidecek yerleri yoktur. Mustafa'nın eski mahallesine saklanırlar. Mustafa tam kızına kavuşmuş, rahatlamışken yaşanan polis baskını her şeyi tersine çevirir.