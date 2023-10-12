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Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı! Ceme ve Figen kurtulabilecek mi? DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Dilek Taşı adlı dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yeni bölümleriyle izleyicileri büyüleyen Dilek Taşı, yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak ve heyecanın arttığı bir dönemde. Dizinin sevenleri, her hafta hangi sürprizlerle karşılaşacaklarını görmek için fragmanı sabırsızlıkla bekliyor. Dilek Taşı'nın yeni bölüm fragmanıyla ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmadı, ancak diziye duyulan ilgi ve beklenti her geçen gün artıyor. Peki, Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 08:51 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:51
Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı! Ceme ve Figen kurtulabilecek mi? DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın 7. bölümü hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm frgamanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM ÖZETİ!

🎬 Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın altıncı bölümünün özeti şöyle;

Kenan, Figen ve Mustafa'yı görmüştür. Aklında bir sürü soru vardır. Bu adam kimdir? Nişanlısının yanında ne arıyordur? Kenan, Figen ve Mustafa'dan hesap sorarken onların imdadına Ömer yetişir.

Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır.

Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar.

Figen ve Mustafa, Cemre'yi kurumdan kaçırırlar. Fakat gidecek yerleri yoktur. Mustafa'nın eski mahallesine saklanırlar. Mustafa tam kızına kavuşmuş, rahatlamışken yaşanan polis baskını her şeyi tersine çevirir.

Figen tutuklanır. Mustafa bir kez daha Cemre'den ayrılmak zorunda kalır.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.


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