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41 yaşındaki Gökçe Bahadır’ın yatakta verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum Filiz Akın’dan: “Gittiğin yer...”

Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Çekimde verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Filiz Akın da kayıtsız kalmadı. İşte 41 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın paylaşımı ve Filiz Akın'ın o yorumu...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 16:04 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 16:04
41 yaşındaki Gökçe Bahadır’ın yatakta verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum Filiz Akın’dan: “Gittiğin yer...” 1

Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır’ın yatakta verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum Filiz Akın’dan: “Gittiğin yer...” 2

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

41 yaşındaki Gökçe Bahadır’ın yatakta verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum Filiz Akın’dan: “Gittiğin yer...” 3

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Bahadır, yatakta ve otomobilde verdiği pozları sosyal medyada yayınladı.

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