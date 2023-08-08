Yalı Çapkını’nda sır küpü delindi! 3 ismin ayrıldığı dizide ifşalar diz boyu! Yasak aşkta babası Halis Ağa çıktı! Meğer Ferit’in Abi’si...

ABİDİN KORHAN SOYADINI MI ALACAK?
Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.
Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.
ŞOKE EDEN HALİS AĞA İDDİASI
Yalı Çapkını dizisi hakkında bir açıklama yapan sosyal medya hesabı; Abidin'in Yalı Çapkını dizisinin afişinde koltukta oturmasını öne alarak; "Abidin kesinlikle Hattuç ve Halis Ağa'nın çocuğu" yorumunda bulundu.
Bunun üzerine bir sosyal medya hesabı ise Hattuç ve Halis'in yıllar önce yasak bir aşk yaşayabileceğini öne sürdü. Abidin'i yanlarına alan Halis Ağa'nın Abidin'e olan tavırları ise gözlerden kaçmadı.
Dizinin ilerleyen bölümlerinde sırların açığa çıkacağı ve Halis Ağa'nın yasak aşkından olan çocuğu Abidin'in Korhan ailesini dağıtacağı iddia edildi.