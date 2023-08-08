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Yalı Çapkını'nda sır küpü delindi! 3 ismin ayrıldığı dizide ifşalar diz boyu! Yasak aşkta babası Halis Ağa çıktı! Meğer Ferit'in Abi'si...

Yalı Çapkını'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı dizinin son bölümünde Ferit vurulmuştu. Yeni sezonda neler olacağı hakkında bilgiler araştırılıyor. 3 oyuncunun diziye veda edeceği henüz belli olmuşken, ayrıca Abidin hakkında gelişmeler de herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 12:44 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 12:47
Yalı Çapkını’nda sır küpü delindi! 3 ismin ayrıldığı dizide ifşalar diz boyu! Yasak aşkta babası Halis Ağa çıktı! Meğer Ferit’in Abi’si...

Yalı Çapkını dizisi 9 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Konusu ve oyuncu kadrosu ile sık sık gündeme gelen dizinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak sevilen dizinin 15 Ağustos gibi sete çıkması ve eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki yeni bölümlerde neler olacak?

YALI ÇAPKINI'NDA FLAŞ GELİŞMELER

Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde Seyran ve Ferit'in arasına kara kedi gibi giren Tarık yeni sezonda olmayacak. 'Tarık İhsanlı' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını'na veda edecek.

Bölükbaşı, Son Nefesime Kadar, Vuslat, Servet, Sevda'nın Bahçesi ve Adı Efsane gibi yapımlarda boy göstermişti.

Öte yandan 'Saffet İhsanlı' karakterini üstlenen Ediz Akşehir'in de Yalı Çapkını'ndaki serüveni noktalandı. Hikayesiyle farklı soluk getiren Ediz Akşehir, Beril Pozam'ın üstlendiği Suna Şanlı karakterine rolü gereği talip olmuştu.

Ayrıca Muhammed Cangören'in de yeni sezonda yer almayacağı gelen bilgiler arasında.

ABİDİN KORHAN SOYADINI MI ALACAK?

Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.

Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

ŞOKE EDEN HALİS AĞA İDDİASI

Yalı Çapkını dizisi hakkında bir açıklama yapan sosyal medya hesabı; Abidin'in Yalı Çapkını dizisinin afişinde koltukta oturmasını öne alarak; "Abidin kesinlikle Hattuç ve Halis Ağa'nın çocuğu" yorumunda bulundu.

Bunun üzerine bir sosyal medya hesabı ise Hattuç ve Halis'in yıllar önce yasak bir aşk yaşayabileceğini öne sürdü. Abidin'i yanlarına alan Halis Ağa'nın Abidin'e olan tavırları ise gözlerden kaçmadı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde sırların açığa çıkacağı ve Halis Ağa'nın yasak aşkından olan çocuğu Abidin'in Korhan ailesini dağıtacağı iddia edildi.


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