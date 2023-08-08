Yalı Çapkını’nda sır küpü delindi! 3 ismin ayrıldığı dizide ifşalar diz boyu! Yasak aşkta babası Halis Ağa çıktı! Meğer Ferit’in Abi’si...

ABİDİN KORHAN SOYADINI MI ALACAK?

Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.

Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.