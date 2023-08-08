Üvey Anne 7. bölüm nefes kesti! Faruk, Serap’a evlenme teklif etti!

Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda orada olan Nisan ve Cem tartışmanın arasına girdi ve gerginlik çıktı. Nisan olayın şokunu atlatamadı ve Cem'e duygularını anlattı. Cem ise içten içe sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenince yıkıldı ve Faruk gibi Serap ile hesaplaşmak istedi. Cem Serap'a hesap sorduğu anlarda ağır cümleler kullanınca Serap'tan tokadı yedi.