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Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?

Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır sorusu merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 21:54 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 21:55
Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır?

Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır? sorusu merak edildi. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

JOHANNES VERMEER'İN İNCİ KÜPELİ KIZ ADLI TABLOSUNDA RESMEDİLMİŞ KAÇ TANE KÜPE VARDIR?

A-0

B-1

C-2

D-7

CEVAP: B


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