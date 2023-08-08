Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı tablosunda resmedilmiş kaç tane küpe vardır? sorusu merak edildi. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

JOHANNES VERMEER'İN İNCİ KÜPELİ KIZ ADLI TABLOSUNDA RESMEDİLMİŞ KAÇ TANE KÜPE VARDIR?

A-0

B-1

C-2

D-7

CEVAP: B