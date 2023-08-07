Vermem Seni Ellere 8. Bölüm nefes kesti: Mehmet, Zeliş’e aşkını itiraf etti!

Mehmet de sonunda Zeliş'in Şakir yüzünden ondan kaçtığını öğrendi. Bu nedenle soluğu köyde, Zeliş'in yanında aldı. Tam kavuştum derken yine bir imkansızlığın pençesine düştü iki aşık… Çünkü Zeliş bu defa da Mehmet'ten Hande yüzünden kaçmaktaydı. Ancak Mehmet kararlıydı, artık köyden gitmeyecekti.

Onu ne Şakir durdurabildi ne de Zeliş'in sivri dili. Zeliş çareyi Mehmet'i bayıltıp ailesinin kapısına bırakmakta bulsa bile Mehmet dönüp dolaşıp gözünü köyde açmayı başardı. Ancak bu başarı beraberinde yine kavga gürültüden başka bir şey getirmedi. Çünkü Mehmet, Zeliş'in Hande ile yüzleştiğini öğrendi. Hande'nin gerçeği çarptırdığını, Hande'yi asla sevmediğini Zeliş'in yüzüne haykıramadı.

Ancak Zeliş tüm gerçeği gözleriyle görürse Mehmet'e inanacaktı. Bu yüzden kurduğu bir planla Zeliş'i ve Hande'yi her şeyin başladığı yere, düğünden kaçtığı otele götürdü. Tüm görüntüleri Zeliş'e izletmenin yolunu bulan Mehmet sonunda kendini akladı. Hande'nin tüm yalanı ortaya çıktı, Zeliş ve Mehmet kavuştu.

Ancak Hande'nin kitabında pes etmek yok. Tüm aile fertlerini bir araya toplayarak Mehmet'i ifşa etmenin hazırlığı içerisine girdi. Mehmet'in yalanı ayaklarına dolandıkça dolanıyordu. Mehmet'in Zeliş'le birlikte olabilmesi için artık bu yalandan kurtulmaya karar verdi. Zeliş'in elinden tutup onu babasının evine, herkesin huzuruna götürüp, tüm gerçekleri itiraf etti. Zeliş'e kavuşmak için dürüstlük silahını kullanan Mehmet belki de bu silahla kendi kalbine sıktı. Zeliş'i Hande'nin kötülüklerinden korumak pahasına, kendini feda etmişti belki de... Hem de sonsuza kadar...