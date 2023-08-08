Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

TRAFİKTE ÖNÜNDEKİ ARACIN SAĞINDAN İLERLEYEREK ÖNÜNE GEÇEN BİR ARAÇ SÖZLÜK TANIMINA GÖRE HANGİSİNİ YAPMIŞ OLUR?

A-SOLLAMAK

B-SAĞLAMAK

C-SOLDAN SAĞLAMAK

D-SAĞDAN SOLLAMAK

CEVAP: B