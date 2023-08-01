Üvey Anne 6. bölümüyle nefes kesti: Serap’ın planları bir bir işliyor!

Serap, Naz'ı partiden kurtarıp evine götürdü. Faruk kızını almaya geldiğinde Serap ile yakınlaştı ve kendini Serap ile öpüşürken buldu. Tam bu sırada Mete eve girdi ve bu olaya şahit oldu.

Serap'ın evinin yedek anahtarının Mete'de oluşu eskiden Serap ile birlikte olduğunu ortaya çıkardı. Serap Faruk'a bu durumu açıklamak için bir plan yaptı. Asistanı Esra Mete ile birlikte olanın kendisi olduğunu ve Serap ile Mete'nin bir alakası olmadığını Faruk'a anlattı. Böylece Serap bu durumdan sıyrılmış oldu.