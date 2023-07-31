Vermem Seni Ellere 7. bölümüyle nefes kesti! Zeliş, Mehmet ile ilgili gerçeklerle yüzleşti!

atv'nin sevilerek izlenen dizisi "Vermem Seni Ellere" yayınlanan yedinci bölümüyle ekranlara damga vurdu. Zeliş'in Mehmet ile bindiği teknede kaza geçirmesi sonucu denize düşmesi ve Mehmet'in Zeliş'i kurtarmak için denize atladığı sahne çok konuşuldu. Bu sahne için oynadıkları en zor ve en eğlenceli sahne olduğunu söyleyen Buse Meral ve Emre Bey; "Oynadığımız her sahne çok değerli ve özel ama bu sahneyi teknede 12 saatte çektik. Karadeniz'in hırçın denizinde teknede bir sahne çekebilmek gerçekten zor. Bizim en eğlendiğimiz ve en zorlandığımız sahne oldu" dedi.
"AŞKIN NAİFLİĞİ DUYGULANDIRDI"
Sosyal medyada #AyrılıkVakti etiketiyle gündemden düşmeyen dizi için "Harika bir bölümdü. Mehmet'in Zeliş'e aşkının naifliği çok duygulandırdı" yorumları yapıldı. Dizinin finalinde Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş'in vereceği tepki merak konusu oldu.
7.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şakir'in Mehmet hakkındaki acı sözlerini duyan Zeliş beyninden vurulmuşa döndü. Mehmet'e sırılsıklam âşık, ancak babasının sözünü çiğnemeye de niyeti yok. Bu nedenle Zeliş, içi kan ağlasa da kalbini sarı çizmeliye kapatıp, kendi hayatına bakmak için karar verdi. Zeliş, Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak, soğutmak için türlü bahaneler uydurdu. Bu sırada festival zamanı başladı ve herkesin işine gücüne bakması gerekti. Bu süreçte en çok da Mehmet çalıştı, Zeliş'in peşinde dolanmadı.