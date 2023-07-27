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Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 21:33 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 21:36
Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır’ın neresidir?

Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge Mısır'ın neresidir?

A) Güneyi

B) Batısı

C) Kuzeyi

D) Doğusu

Cevap: C


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