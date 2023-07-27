Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Hababam Sınıfı film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

A) Halit Akçatepe

B) Kemal Sunal

C) Münir Özkul

D) Tarık Akan

Cevap: B