Üvey Anne dizisinin kadrosuna Burak Hakkı dahil oldu!

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan, yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı atv 'nin sevilen dizisi Üvey Anne 'ye ünlü oyuncu Burak Hakkı dahil oldu.

Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir iş adamına hayat verecek. Etkili hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor.