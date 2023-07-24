Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben kölelikten korsanlığa terfi ettim, kaçırdım seni!”

Atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır.
Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir.
Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir.