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    • 24.07.2023 13:26
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    • 24.07.2023 13:26
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    Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben kölelikten korsanlığa terfi ettim, kaçırdım seni!”

    Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral’in yer aldığı Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Zeliş’i kaçıran Mehmet’in “Ben kölelikten korsanlığa terfi ettim, kaçırdım seni!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ben kölelikten korsanlığa terfi ettim, kaçırdım seni!”

    Atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır.

    Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir.

    Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir.

        Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür.

        Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.
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        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben kölelikten korsanlığa terfi ettim, kaçırdım seni!”
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