Üvey Anne 5. bölümüyle nefes kesti: Serap eve döndü ve Faruk ile yakınlaştı!

Serap hem evden hem de işten istifa etmek için Faruk ile görüştü. Serap gittiği için eve yeni bakıcı geldi ancak Naz onu kabul etmedi ve tüm aileye sorun çıkardı. Faruk sonunda Serap'ın eve dönmesini istedi ve yakınlaştılar. Bu olaya Mete şahit oldu.