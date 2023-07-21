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    • Televizyon
    • 21.07.2023 23:38
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    • 21.07.2023 23:38
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    Yalı Çapkını 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi ve fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Peki Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? İşte gelişmeler...

    Yalı Çapkını 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı şeklindeki sorular izleyiciler tarafından sıkça araştırılır oldu. Gerçek hikayeden esinlenerek diziye uyarlanan Yalı Çapkını son olarak 36. bölümüyle ekrana gelmişti. Gözler yeni sezonda. İşte son durum...

    YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yalı Çapkını dizinin 2. Sezon yayın tarihi merak ediliyor. Öncelikle dizinin yeni sezon yayın tarihinin henüz belli olmadığını belirtelim.

    Ancak yaz sezonunun Eylül ayında sona erecek olması sebebiyle sevilen yapımın 2. sezonunun da Eylül ayıyla birlikte ekranlara dönmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

    Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

        Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışmanının gerçek hayat hikayesinde senaryoya uyarlanmıştır.

        YALI ÇAPKINI SEYRAN GERÇEKTE KİM?

        Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu bilinmiyor. Etik kurallar gereği hikayenin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmiyor.
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        Tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz
        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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