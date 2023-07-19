Üvey Anne 5. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Her şeyin suçlusu benim"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Üvey Anne 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Serap'ın "Her şeyin suçlusu benim" şeklindeki sözleri damga vurdu.

ÜVEY ANNE'NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serap son anda çevirdiği dümenle Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğine yemeğe dahil olmak istemiş fakat işler planlandığı gibi gitmemiştir. Faruk, Serap'ın ona olan ilgisini fark ettiği için toplantıya son anda İpek ile katılma kararı verdi.