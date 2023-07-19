Üvey Anne 5. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Her şeyin suçlusu benim"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Üvey Anne 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Serap'ın "Her şeyin suçlusu benim" şeklindeki sözleri damga vurdu.
ÜVEY ANNE'NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Serap son anda çevirdiği dümenle Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğine yemeğe dahil olmak istemiş fakat işler planlandığı gibi gitmemiştir. Faruk, Serap'ın ona olan ilgisini fark ettiği için toplantıya son anda İpek ile katılma kararı verdi.
Toplantı için planlar yapan Serap, son anda planı değiştiği için çok sinirlendi. Faruk doğum günü için İpek'e özel bir bileklik hazırlattırdı. Serap ise bilekliğin kendisi için hazırlandığını düşündü fakat İpek'e aldığı öğrenildiğinde artık hedefine İpek'i koydu.
Tüm bunlar yaşanırken Nisan'la Cem yakınlaşmaya başladı. Cem ise bir hamle yaparak tek başına sinemaya giden Nisan'ın yanına gitti.