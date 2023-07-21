Üvey Anne 5. bölümde neler yaşanacak? Detaylar ortaya çıktı: Serap evi terk eder!

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.