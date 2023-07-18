Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...”

Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki...