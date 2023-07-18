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    • 18.07.2023 14:32
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    • 18.07.2023 14:40
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    Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...”

    Başrollerinde Buse Meral ile Emre Bey’in yer aldığı Vermem Seni Ellere’nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran yeni bölüm fragmanına Mehmet’in “Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...”

    ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar.

    Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır.

    Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık.

        Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine. Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır.

        Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki...

        Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.
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        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...”
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