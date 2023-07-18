Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...”

ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar.
Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır.
Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık.