Üvey Anne 4. bölümüyle nefes kesti: Serap’tan tehlikeli hamle!

Faruk, Serap'ın ona olan ilgisini fark ettiği için toplantıya son anda İpek ile katılma kararı verdi. Toplantı için planlar yapan Serap, son anda planı değiştiği için çok sinirlendi. Faruk doğum günü için İpek'e özel bir bileklik hazırlattırdı.