Barbie filmi ne zaman çıkıyor? Barbie filmi Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa...

Barbie filmiyle birlikte sosyal medyada yoğun reklam çalışmaları da dikkat çekiyor. Google'ın Barbie filmi için özel efekt yapmasının yanı sıra filtrelerden, kıyafete, fast-food restoranlarından aplikasyonlara pembe renk akımı başlatıldı. Peki, heyecanla beklenen Barbie filmi Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...
BARBIE FİLMİ KONUSU
Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.
BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Merakla beklenen Barbie, 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyonda olacak. Filmde Barbie rolünde Margot Robbie, Ken rolünde Ryan Gosling izlenecek.