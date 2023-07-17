Vermem Seni Ellere 5. bölümüyle nefes kesti! Zeliş; Mehmet ve Hande’nin hayatlarını birleştireceği yerde!

5.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mehmet, restoranda Hande'yi beklerken Zeliş de Mehmet'le buluşacağını zannederek restorana girer. Mehmet, onu son anda fark eder, Kıvanç ve Uğur'dan yardım istedi. Hande'nin Zeliş'e gerçekleri açıklamasını engellemek için akıllarına ilk gelen şey ise bomba ihbarında bulunmak oldu.
Hande, Zeliş'e, Mehmet'in nişanlısı olduğunu söylemek üzereyken polisler, restorana baskın yapıp Hande ile Zeliş'i karakola götürdü. Hande ve Zeliş, ne olduğunu anlamadan gözlerini sorguda açtı. Büyük uğraşlar sonucu masumiyetini ispatlayan Hande ve Zeliş, babaları eşliğinde karakoldan çıktı.
Mehmet, Zeliş'in başını belaya soktuğu için vicdan azabı içinde kalınca Hande'den bir an önce kurtulması gerektiğini bir kez daha anladı. Hande'den kurtulma planları yaparken Hande çoktan planını yapıp Taşkıran'a yatırımcı olarak geldi. Tüm köylünün bakkal borçlarını silerek tüm köylünün saygısını kazanan Hande, artık Taşkıran'da, Mehmet'in burnunun dibindedir.