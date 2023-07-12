Üvey Anne 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Üvey Anne'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.
3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serap, Efsun'a ait gerdanlığın sorumluluğunu evden ayrılan çalışana yıkarak konudan sıyrıldı ve suçsuz olduğunu ispatladı.
Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi de planını yaptı. Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşündü ve onlara bir oyun oynadı.
Serap ve Cem birbirinden habersiz bir kafede buluştu. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gitti ve hiç olmadık bir zamanda Nisan Faruk'a Serap'ın evleneceğini söyledi. Serap bu durumda şoka girdi.