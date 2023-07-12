Üvey Anne 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?"

Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi de planını yaptı. Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşündü ve onlara bir oyun oynadı.