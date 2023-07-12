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    • 12.07.2023 13:27
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    • 12.07.2023 13:28
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    Üvey Anne 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Üvey Anne’nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 4. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Bana ulaşamadığın için Nisan’ı kullanıyorsun değil mi?

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Üvey Anne'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

    3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Serap, Efsun'a ait gerdanlığın sorumluluğunu evden ayrılan çalışana yıkarak konudan sıyrıldı ve suçsuz olduğunu ispatladı.

    Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi de planını yaptı. Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşündü ve onlara bir oyun oynadı.

    Serap ve Cem birbirinden habersiz bir kafede buluştu. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gitti ve hiç olmadık bir zamanda Nisan Faruk'a Serap'ın evleneceğini söyledi. Serap bu durumda şoka girdi.

        Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya kardeşlerini de Serap'tan uzak tutmaya başladı. İpek'in oğlu Ege bir motosiklet kazası geçirdi. Mete oğlunun kaza sonrasında ilk Faruk'u aramasına bozuldu.

        Serap Efsun'a ait tablonun eve girmemesi için annesiyle plan yaptı. Annesi tabloyu ortadan kaldırdı ve İpek'e fırtınadan dolayı düştüğünü söyledi.
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        Haberler Televizyon Üvey Anne 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?"
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