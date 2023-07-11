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    • 11.07.2023 23:22
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    • 11.07.2023 23:23
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    Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?

    Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Formula 1 tarihinde Dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?

    Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    FORMULA 1 TARİHİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞ EN YAŞLI SÜRÜCÜ KAÇ YAŞINDAYDI?

    A 46

    B 51

    C 56

    D 61

    CEVAP: A

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