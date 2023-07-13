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    • 13.07.2023 14:00
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    • 13.07.2023 14:09
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    Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ulan Ordu hep bir numaran var he hep...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Zeliş’in “Ulan Ordu hep bir numaran var he hep...” sözleri damga vururken izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ulan Ordu hep bir numaran var he hep...”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi.

    PAZAR'IN BİRİNCİSİ "VERMEM SENİ ELLERE"
    Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

    4.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi.

    Sevilen dizi, #Aşk etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

        Dizinin bu haftaki bölümüne Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) romantik dansı damga vururken, sahne arkasında çalan Deniz Seki'nin "Aşk" şarkısı büyük beğeni topladı.

        Vermem Seni Ellere 4. bölümü ile reytinglerde %3,03 izlenme oranı ve %11,54 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.
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        Türk Telekom
        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ulan Ordu hep bir numaran var he hep...”
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