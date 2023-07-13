Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ulan Ordu hep bir numaran var he hep...”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi.

PAZAR'IN BİRİNCİSİ "VERMEM SENİ ELLERE"

Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.