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    • 11.07.2023 22:40
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    • 11.07.2023 22:49
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    Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır yoksa Paris'e mi?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Japonya’daki biri Londra’ya mı daha yakındır yoksa Paris’e mi?

    Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    JAPONYA'DAKİ BİRİ LONDRA'YA MI DAHA YAKINDIR YOKSA PARİS'E Mİ?

    A- JAPONYA'YA DAHA YAKINDIR

    B-PARİS'E DAHA YAKINDIR

    C-İKİSİNE DE EŞİT UZAKLIKTADIR

    D-JAPONYA'DAKİ YERİNE GÖRE DEĞİŞİR

    CEVAP:A

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