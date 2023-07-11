Japonya’daki biri Londra’ya mı daha yakındır yoksa Paris’e mi?

Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

JAPONYA'DAKİ BİRİ LONDRA'YA MI DAHA YAKINDIR YOKSA PARİS'E Mİ?

A- JAPONYA'YA DAHA YAKINDIR

B-PARİS'E DAHA YAKINDIR

C-İKİSİNE DE EŞİT UZAKLIKTADIR

D-JAPONYA'DAKİ YERİNE GÖRE DEĞİŞİR

CEVAP:A