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    • 11.07.2023 22:35
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    • 11.07.2023 22:38
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    Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?

    Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bugün bir müzik marketten Demet Akalın’ın Demet Akalın’ın 2018’de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?

    Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz? Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    BUGÜN BİR MÜZİK MARKETTEN DEMET AKALIN'IN DEMET AKALIN'IN 2018'DE ÇIKAN TEKLİSİNİ ALMAK İSTESENİZ ALBÜM KAPAĞINDA HANGİSİNİN YAZDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ?

    A- CANIMADA DEĞSİN

    B-CANIMA DA DEĞSİN

    C- CANIMADA DEYSİN

    D- CANIMA DA DEYSİN

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?
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