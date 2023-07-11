Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz? Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

BUGÜN BİR MÜZİK MARKETTEN DEMET AKALIN'IN DEMET AKALIN'IN 2018'DE ÇIKAN TEKLİSİNİ ALMAK İSTESENİZ ALBÜM KAPAĞINDA HANGİSİNİN YAZDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ?

A- CANIMADA DEĞSİN

B-CANIMA DA DEĞSİN

C- CANIMADA DEYSİN

D- CANIMA DA DEYSİN

CEVAP: B