Üvey Anne 3. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı: Serap zor durumda!

Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.