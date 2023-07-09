Üvey Anne 3. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı: Serap zor durumda!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Üvey Anne'nin merakla beklenen 3. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.
3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır.
Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.