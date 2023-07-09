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    • 09.07.2023 15:24
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    • 09.07.2023 15:24
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    Üvey Anne 3. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı: Serap zor durumda!

    Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Üvey Anne’nin merakla beklenen 3. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Peki Üvey Anne 3. bölümde neler olacak? İşte ATV’nin sevilen dizisi Üvey Anne’nin yeni bölümünden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Serap zor durumda!

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Üvey Anne'nin merakla beklenen 3. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.

    3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır.

    Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

        Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır.

        Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan.

        Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.
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        Haberler Televizyon Üvey Anne 3. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı: Serap zor durumda!
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