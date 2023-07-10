Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..."

ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ses getirirken Mehmet'in "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeliş düğünde, bir anlığına Hande'yi görmüştür ama Hande aynı hızla yok olmuştur. Mehmet ise çekirge misali bir sıçrar, iki sıçrar, üçte Hande'nin tam karşısına düşer. Ancak Mehmet Hande belasından kurtulmak için herkese oynadığı oyunu oynamaya karar vermiştir.