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    • 10.07.2023 10:24
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    • 10.07.2023 10:35
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    Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..."

    Emre Bey ile Buse Meral’in başrolünde yer aldığı Vermem Seni Ellere’nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Mehmet’in "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..." şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Nerede olursam olayım senin şefkatine ihtiyacım var benim

    ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ses getirirken Mehmet'in "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Zeliş düğünde, bir anlığına Hande'yi görmüştür ama Hande aynı hızla yok olmuştur. Mehmet ise çekirge misali bir sıçrar, iki sıçrar, üçte Hande'nin tam karşısına düşer. Ancak Mehmet Hande belasından kurtulmak için herkese oynadığı oyunu oynamaya karar vermiştir.

    Zeliş'in ise içi içini yemektedir. Mehmet'e şaşkın gözlerle bakıp ardından kaybolan o gizemli kadının peşine düşmeye karar verir. Ancak Zeliş'ten başka kimse öyle bir kadın görmemiştir.

    Zeliş tam delirdiğini düşündüğü an düğündeki öyle bir detaydan Hande'nin varlığını ispatlar ki, geriye bu kadına ulaşmak kalmıştır. Kimdir bu kadın? Mehmet'in geçmiş hayatından çıkıp gelen bir sevgili midir? Yoksa karısı mıdır? Zeliş kafayı takmıştır bir kere. Sorularına cevap bulmanın yollarını arayacak, Mehmet'in hafızasını türlü yöntemlerle tetiklemeye çalışacaktır.

        Hande'nin ise Mehmet'in peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Mehmet'i elde etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kolları sıvayacaktır. Köşe bucak Hande'yi arayan Zeliş hiç beklemediği bir anda kendini Hande'nin karşısına buluverir.

        Sonunda bu gizemli kadının kim olduğunu öğrenecektir. Mehmet ise Hande ve Zeliş'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte yolun sonuna gelmiştir. Hande'nin ağzından öyle kelimeler dökülür ki Mehmet'in kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Belki de Zeliş sonsuza kadar Mehmet'ten vazgeçmek zorunda kalacaktır.
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        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..."
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