Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.07.2023 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2023 14:25
    ABONE OL

    Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’den ukulele performansı! Emre Bey kayda aldı

    Pazar aksamlarının yeni galibi ‘Vermem Seni Ellere’nin başrol oyuncusu Buse Meral ukulele çaldı, bu keyifli anları partneri Emre Bey kayda aldı. İşte Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’in ukulele performansı...

    takvim.com.tr
    Buse Meral’den ukulele performansı!

    atv ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor.

    Bu hafta ekrana gelecek dördüncü bölüm ise duygusal sahneleriyle şimdiden adından söz ettiriyor. Deniz Seki'nin Aşk isimli şarkısına yer verilen yeni tanıtımda Buse Meral ve Emre Bey'in uyumu ise göz dolduruyor.

    Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral dizide yer verilen Aşk adlı şarkıyı setten arta kalan zamanlarında hem söyledi hem de ukulelesiyle şarkıya eşlik etti.

        Yakışıklı partneri Emre Bey ise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Set dışında da uyum içinde olan dizi oyuncuları Ordu'da diziden arda kalan zamanlarında keyifli zaman geçirmeyi ihmal etmiyor.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşan vermem seni ellere 9 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle atv'de.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’den ukulele performansı! Emre Bey kayda aldı
            loading
            SON DAKİKA