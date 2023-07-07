Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’den ukulele performansı! Emre Bey kayda aldı

atv ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor.
Bu hafta ekrana gelecek dördüncü bölüm ise duygusal sahneleriyle şimdiden adından söz ettiriyor. Deniz Seki'nin Aşk isimli şarkısına yer verilen yeni tanıtımda Buse Meral ve Emre Bey'in uyumu ise göz dolduruyor.
Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral dizide yer verilen Aşk adlı şarkıyı setten arta kalan zamanlarında hem söyledi hem de ukulelesiyle şarkıya eşlik etti.