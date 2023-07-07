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    • 07.07.2023 10:00
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    Zeliş ile Mehmet’in romantik dansı! Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seven kalbi istesen de susturamazsın”

    Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral’in yer aldığı Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zeliş ile Mehmet’in romantik dansı fragmana damga vurdu. Sosyal medyada büyük ses getiren fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Zeliş ile Mehmet’in romantik dansı!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Zeliş, Mehmet'i köy işlerinde çalıştırmaya devam ettirir. Ahıra geldiği bir an Uğur ve Kıvanç'ı görür. Şaşkınlıkla orada ne aradıklarını sorar.

    Uğur o an yakalanma korkusu ile yatırımcı olduklarını ve ellerindeki ürünleri alacaklarını yalanını söyler. Hande ise hala Ordu'da Mehmet'i aramaya devam etmektedir. Nazlı'dan şüphelenerek iz sürmeye başlar.

    Taşkıran'da bir yandan da Peri'nin oğlu Mıstık'ın sünnet telaşı vardır. Bütün köy hep birlikte hazırlıklara girişmiştir. Mıstık kirve olarak Mehmet'i isteyince, Mehmet, Zeliş ve Mıstık'la birlikte sünnet alışverişine çıkmak zorunda kalır.

        Düğünden önce Uğur'a gelen bir telefonla Mehmet bir yatırımcı ile buluşmaya gitmek durumunda kalır. Soner düğün alanındaki herkese köydeki hayırseverin kendisi olduğunu söyler.

        Zeliş, Mehmet'in geri gelmeyeceğini düşündüğü anda Mehmet düğüne döner. Tam her şey yolunda giderken, Hande düğüne gelir ve Mehmet ve Zeliş'in karşısına dikilir.
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        Haberler Televizyon Zeliş ile Mehmet’in romantik dansı! Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seven kalbi istesen de susturamazsın”
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