Zeliş ile Mehmet’in romantik dansı! Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seven kalbi istesen de susturamazsın”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Zeliş, Mehmet'i köy işlerinde çalıştırmaya devam ettirir. Ahıra geldiği bir an Uğur ve Kıvanç'ı görür. Şaşkınlıkla orada ne aradıklarını sorar.
Uğur o an yakalanma korkusu ile yatırımcı olduklarını ve ellerindeki ürünleri alacaklarını yalanını söyler. Hande ise hala Ordu'da Mehmet'i aramaya devam etmektedir. Nazlı'dan şüphelenerek iz sürmeye başlar.
Taşkıran'da bir yandan da Peri'nin oğlu Mıstık'ın sünnet telaşı vardır. Bütün köy hep birlikte hazırlıklara girişmiştir. Mıstık kirve olarak Mehmet'i isteyince, Mehmet, Zeliş ve Mıstık'la birlikte sünnet alışverişine çıkmak zorunda kalır.