MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok? 5 Temmuz TV8 yayın akışı! MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde final eleme turu yapıldı. Şeflerin oy birliği ile en iyi tabağı yaparak ana kadroya seçilen isim Ayaz oldu. Böylece Ayaz MasterChef All Star'ın 18. yarışmacısı oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler 5 Temmuz TV8 yayın akışını merakla araştırmaya başladı. Peki MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok?
MASTERCHEFF TÜRKİYE ALL STAR BU AKŞAM YOK MU?
MasterChef All Star bu akşam (5 Temmuz 2023) saat 21:45'te yayınlanacak. Öncesinde ise saat 19:45'te Galatasaray-Hull City Hazırlık Maçı ekrana gelecek.
5 TEMMUZ 2023 TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:45 Galatasaray-Hull City Haazırlık Maçı
21:45 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN 18'İNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?
2022 yarışmacılarındna oluşan 4'üncü grup, 18'inci ana kadro üyesi için mutfakta tezgah başına geçti. 4 Temmuz Salı akşamı yarışmacı adayları iki aşamalı oyuna çıktı. Adaylar ilk turda Osman Sezener şefin imza tabağı olan Ege'nin Kuzusu adlı yemeğini en iyi şekilde yaptı.
İlk aşamayı başarı ile geçen Şeyma, Serpilay, Kaan, Barış, Melih, Vural, Ayaz, Görkem, Yağız ve Tayfun oldu. Üst tura çıkan 10 isim ikinci aşamada yeşil zeytin ve işkembe ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Değerlendirme ürünü olduğunu belirten Mehmet Şef, konulan bir ürünün hiçbir ilave yapılmadan değerlendirileceğini söyledi.
Şeflerin tabakları değerlendirmesi ardından ana kadroya giren 18'inci isim Ayaz oldu.