MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok? 5 Temmuz TV8 yayın akışı! MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde final eleme turu yapıldı. Şeflerin oy birliği ile en iyi tabağı yaparak ana kadroya seçilen isim Ayaz oldu. Böylece Ayaz MasterChef All Star'ın 18. yarışmacısı oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler 5 Temmuz TV8 yayın akışını merakla araştırmaya başladı. Peki MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok?