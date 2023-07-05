MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok? 5 Temmuz TV8 yayın akışı! MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN 18'İNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?

2022 yarışmacılarındna oluşan 4'üncü grup, 18'inci ana kadro üyesi için mutfakta tezgah başına geçti. 4 Temmuz Salı akşamı yarışmacı adayları iki aşamalı oyuna çıktı. Adaylar ilk turda Osman Sezener şefin imza tabağı olan Ege'nin Kuzusu adlı yemeğini en iyi şekilde yaptı.

İlk aşamayı başarı ile geçen Şeyma, Serpilay, Kaan, Barış, Melih, Vural, Ayaz, Görkem, Yağız ve Tayfun oldu. Üst tura çıkan 10 isim ikinci aşamada yeşil zeytin ve işkembe ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Değerlendirme ürünü olduğunu belirten Mehmet Şef, konulan bir ürünün hiçbir ilave yapılmadan değerlendirileceğini söyledi.

Şeflerin tabakları değerlendirmesi ardından ana kadroya giren 18'inci isim Ayaz oldu.