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    • 05.07.2023 16:34
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    • 05.07.2023 16:35
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    MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok? 5 Temmuz TV8 yayın akışı! MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    MasterChef All Star bu akşam yok mu sorusu programın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada 5 Temmuz 2023 Çarşamba TV8 yayın akışı gündeme geldi. Peki MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok?

    MasterChef Türkiye'nin son bölümünde final eleme turu yapıldı. Şeflerin oy birliği ile en iyi tabağı yaparak ana kadroya seçilen isim Ayaz oldu. Böylece Ayaz MasterChef All Star'ın 18. yarışmacısı oldu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler 5 Temmuz TV8 yayın akışını merakla araştırmaya başladı. Peki MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok?

    MASTERCHEFF TÜRKİYE ALL STAR BU AKŞAM YOK MU?

    MasterChef All Star bu akşam (5 Temmuz 2023) saat 21:45'te yayınlanacak. Öncesinde ise saat 19:45'te Galatasaray-Hull City Hazırlık Maçı ekrana gelecek.

    5 TEMMUZ 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    11:15 MasterChef Türkiye All Star

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    19:45 Galatasaray-Hull City Haazırlık Maçı

    21:45 MasterChef Türkiye All Star

    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    02:45 Dizi

    04:45 Canım Annem

    MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN 18'İNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?

    2022 yarışmacılarındna oluşan 4'üncü grup, 18'inci ana kadro üyesi için mutfakta tezgah başına geçti. 4 Temmuz Salı akşamı yarışmacı adayları iki aşamalı oyuna çıktı. Adaylar ilk turda Osman Sezener şefin imza tabağı olan Ege'nin Kuzusu adlı yemeğini en iyi şekilde yaptı.

    İlk aşamayı başarı ile geçen Şeyma, Serpilay, Kaan, Barış, Melih, Vural, Ayaz, Görkem, Yağız ve Tayfun oldu. Üst tura çıkan 10 isim ikinci aşamada yeşil zeytin ve işkembe ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Değerlendirme ürünü olduğunu belirten Mehmet Şef, konulan bir ürünün hiçbir ilave yapılmadan değerlendirileceğini söyledi.

    Şeflerin tabakları değerlendirmesi ardından ana kadroya giren 18'inci isim Ayaz oldu.

        MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO

        1. Grup

        Güzide - 2019

        Suna - 2019

        Eda - 2019

        Batuhan - 2019

        Rıfat - 2019

        2. Grup

        Sefa - 2020

        Tanya - 2020

        Esra - 2020

        Eray - 2020

        Berker - 2020

        3. Grup

        Sergen - 2021

        Burcu - 2021

        Tahsin - 2021

        Dilara - 2021

        Mert - 2021

        4. Grup

        Çağatay - 2022

        Büşra - 2022

        Ayaz - 2022
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        Haberler Televizyon MasterChef All Star bu akşam yok mu, neden yok? 5 Temmuz TV8 yayın akışı! MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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