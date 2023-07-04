Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.07.2023 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2023 09:50
    ABONE OL

    Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere’nin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Emre Bey ile Buse Meral’in başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Mehmet’in "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?

    Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Vermem Seni Ellere'nin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

    3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Zeliş, Mehmet'i köy işlerinde çalıştırmaya devam ettirir. Ahıra geldiği bir an Uğur ve Kıvanç'ı görür. Şaşkınlıkla orada ne aradıklarını sorar.

    Uğur o an yakalanma korkusu ile yatırımcı olduklarını ve ellerindeki ürünleri alacaklarını yalanını söyler. Hande ise hala Ordu'da Mehmet'i aramaya devam etmektedir. Nazlı'dan şüphelenerek iz sürmeye başlar. Taşkıran'da bir yandan da Peri'nin oğlu Mıstık'ın sünnet telaşı vardır. Bütün köy hep birlikte hazırlıklara girişmiştir.

    Mıstık kirve olarak Mehmet'i isteyince, Mehmet, Zeliş ve Mıstık'la birlikte sünnet alışverişine çıkmak zorunda kalır. Düğünden önce Uğur'a gelen bir telefonla Mehmet bir yatırımcı ile buluşmaya gitmek durumunda kalır.

    Soner düğün alanındaki herkese köydeki hayırseverin kendisi olduğunu söyler. Zeliş, Mehmet'in geri gelmeyeceğini düşündüğü anda Mehmet düğüne döner. Tam her şey yolunda giderken, Hande düğüne gelir ve Mehmet ve Zeliş'in karşısına dikilir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?"
        loading
        SON DAKİKA