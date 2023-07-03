Pazar’ın galibi Vermem Seni Ellere! İşte Vermem Seni Ellere’nin 3. bölümünde yaşananlar...

3. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #ZelMeh etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Dizinin bu haftaki bölümüne Resul Dindar'ın En Sonum şarkısı damga vururken, Zeliş ve Mehmet'in uyumu sosyal medyada çok konuşuldu.
Vermem Seni Ellere 3. bölümü ile Tüm Kişiler'de %3,49 izlenme oranı ve %13,51 izlenme payı 20+ABC1'de ise %3,01 izlenme oranı ve %11,79 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.
3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Zeliş, Mehmet'i köy işlerinde çalıştırmaya devam ettirir. Ahıra geldiği bir an Uğur ve Kıvanç'ı görür. Şaşkınlıkla orada ne aradıklarını sorar. Uğur o an yakalanma korkusu ile yatırımcı olduklarını ve ellerindeki ürünleri alacaklarını yalanını söyler.