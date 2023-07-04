Üvey Anne zirvede!

Üvey Anne 2. bölümü ile AB kategorisinde %2,47 izlenme oranı ve %10,13 izlenme payı alarak birinci oldu.
ÜVEY ANNE'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Serap verdiği kararla evde kalıcı olmak için harekete geçti ve aile içinde iyice kabul görmeye başladı. Faruk'un kalbine girmenin yolunun çocuklardan geçtiğini bildiği için çocuklarla ilgileniyormuş gibi yapmaya başlayan Serap, onlara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken her seferinde İpek engeline takıldı ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullandı. Ömer'in küçük olması ve Serap'ı anne gibi görmesi Serap'ın işini kolaylaştırdı.
Efsun'un ölüm acısı evde devam etti. Faruk kızlarını toparlamak için elinden geleni yaptı. İpek Efsun'un tablosunu yaptı ve aileye teslim etti. Ömer annesinin kurumayan tablosuna sarılıp boyalar birbirine karışınca İpek bu duruma çok bozuldu.