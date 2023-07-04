Üvey Anne zirvede!

ÜVEY ANNE'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serap verdiği kararla evde kalıcı olmak için harekete geçti ve aile içinde iyice kabul görmeye başladı. Faruk'un kalbine girmenin yolunun çocuklardan geçtiğini bildiği için çocuklarla ilgileniyormuş gibi yapmaya başlayan Serap, onlara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken her seferinde İpek engeline takıldı ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullandı. Ömer'in küçük olması ve Serap'ı anne gibi görmesi Serap'ın işini kolaylaştırdı.