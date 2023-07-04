Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.07.2023 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2023 11:05
    ABONE OL

    Üvey Anne zirvede!

    atv’nin sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan ONN Medya imzalı dizisi Üvey Anne, dün akşam 2. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı dizi, son bölümüyle zirveye yerleşti. Peki Üvey Anne ikinci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Üvey Anne zirvede!

    Üvey Anne 2. bölümü ile AB kategorisinde %2,47 izlenme oranı ve %10,13 izlenme payı alarak birinci oldu.

    ÜVEY ANNE'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    Serap verdiği kararla evde kalıcı olmak için harekete geçti ve aile içinde iyice kabul görmeye başladı. Faruk'un kalbine girmenin yolunun çocuklardan geçtiğini bildiği için çocuklarla ilgileniyormuş gibi yapmaya başlayan Serap, onlara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken her seferinde İpek engeline takıldı ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullandı. Ömer'in küçük olması ve Serap'ı anne gibi görmesi Serap'ın işini kolaylaştırdı.

    Efsun'un ölüm acısı evde devam etti. Faruk kızlarını toparlamak için elinden geleni yaptı. İpek Efsun'un tablosunu yaptı ve aileye teslim etti. Ömer annesinin kurumayan tablosuna sarılıp boyalar birbirine karışınca İpek bu duruma çok bozuldu.

        Serap şirkette asistanlık görevini Esra'ya devretti. Esra Serap'a şirket içi olaylardan ve Faruk'tan bilgi vermeye başladı.

        Efsun'un annesi Piraye Bodrum'dan sürpriz yaparak geldi ve çocuklarla vedalaşıp Milano'ya gitti. Gitmeden önce Cem'in annesine Serap'la Cem'i evlendirme fikrini ortaya attı.

        Serap, Efsun'un odasında kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken Efsun'un pırlantasını gördü ve boynuna taktı. Bu arada odaya Faruk girdi ve Serap yakalanmamak için bayılma numarası yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Televizyon Üvey Anne zirvede!
            loading
            SON DAKİKA