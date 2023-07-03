Üvey Anne 2. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

ÜVEY ANNE'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır.