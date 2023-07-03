Üvey Anne 2. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanan Üvey Anne 2. Bölümü ile atv ekranına geliyor. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'nin yer aldığı yeni dizi, Pazartesi 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.
ÜVEY ANNE'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR!
Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır.
Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.