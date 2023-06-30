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    • 30.06.2023 14:31
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    • 30.06.2023 14:31
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    Üvey Anne 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru şu an kendi hayatından daha önemli"

    ATV ekranlarının yeni dizisi Üvey Anne’nin merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünde Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru, şu an kendi hayatından daha önemli" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 2. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    O üç çocuğun mutluluğu şu an kendi hayatından daha önemli

    İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Üvey Anne'nin merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    ÜVEY ANNE 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır. Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.

    Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır.

    Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur. Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!

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    Haberler Televizyon Üvey Anne 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru şu an kendi hayatından daha önemli"
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