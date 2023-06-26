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    • 26.06.2023 19:34
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    • 26.06.2023 19:34
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    Üvey Anne dizisi bu akşam yok mu? 26 Haziran 2023 ATV YAYIN AKIŞI! Üvey Anne dizisi bu akşam neden yok?

    Üvey Anne dizisinin yeni bölümü için araştırmalar hızlandı. Dizinin 2. bölümünü bekleyenler bu akşam ATV ekranlarında yer alıp almayacağını merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Üvey Anne dizisi bu akşam yok mu sorusuna cevap aramaya başladı. ATV'nin yayın akışında Üvey Anne'yi göremeyen kullanıcılar dizinin neden yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, 26 Haziran 2023 Üvey Anne dizisi bu akşam yok mu? Üvey Anne dizisi bu akşam neden yok? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Üvey Anne dizisi bu akşam yok mu?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi için araştırmalar hızlandı. ATV yayın akışında diziyi göremeyen izleyiciler detayları merak ediyor. Peki, Üvey Anne bu akşam yok mu? İşte detaylar...

    ÜVEY ANNE DİZİSİ BUGÜN YOK MU?

    Üvey Anne dizisi bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almamaktadır. Bayram haftası sebebiyle ekranlarda yer almayacak Üvey Anne, gelecek hafta 2.bölümüyle seyircisiyle buluşacak.

    ÜVEY ANNE SON BÖLÜM NE OLDU?

    Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

        Ama şimdi çok yakından tanıdığı Faruk Gencer, bu açığı kapatması için eşi bulunmaz bir fırsattı! Evet Serap'ın hayalinde üç çocuklu bir adamla evlenmek yoktu fakat bu sonraki meseleydi. Şimdi Serap, ölen eşine ve çocuklarına çok bağlı olan bu adamın sadece evine değil kalbine de girmeli, Serap Gencer olmalıydı. Ancak Serap'ın hesaba katmadığı engeller vardı. Faruk'un büyük kızı Nisan, engel olamadığı kalp atışlarının mimarı Cem ve Efsun'un yakın arkadaşı İpek!...

        ÜVEY ANNE KONUSU NEDİR?

        Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

        Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

        Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.
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        Haberler Televizyon Üvey Anne dizisi bu akşam yok mu? 26 Haziran 2023 ATV YAYIN AKIŞI! Üvey Anne dizisi bu akşam neden yok?
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