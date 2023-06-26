Üvey Anne dizisi bu akşam yok mu? 26 Haziran 2023 ATV YAYIN AKIŞI! Üvey Anne dizisi bu akşam neden yok?

ÜVEY ANNE DİZİSİ BUGÜN YOK MU?
Üvey Anne dizisi bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almamaktadır. Bayram haftası sebebiyle ekranlarda yer almayacak Üvey Anne, gelecek hafta 2.bölümüyle seyircisiyle buluşacak.
ÜVEY ANNE SON BÖLÜM NE OLDU?
Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.