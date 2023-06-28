Vermem Seni Ellere 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ne yaparsın, aşık mı olursun?"

Pazar akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Vermem Seni Ellere dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mehmet'in "Ne yaparsın, aşık mı olursun?" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırdı.