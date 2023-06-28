Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.06.2023 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2023 13:29
    ABONE OL

    Vermem Seni Ellere 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ne yaparsın, aşık mı olursun?"

    ATV’nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere’nin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Emre Bey ile Buse Meral’in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanına Mehmet’in "Ne yaparsın, aşık mı olursun?" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Vermem Seni Ellere’nin 3. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ne yaparsın, aşık mı olursun?

    Pazar akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Vermem Seni Ellere dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mehmet'in "Ne yaparsın, aşık mı olursun?" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırdı.

    Mehmet gitmekten vazgeçti ve açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başladı.

    Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla döndü obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürdü.

        Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başladı.

        Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğrendi diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Depreme dirençli Bursa
        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ne yaparsın, aşık mı olursun?"
            loading
            SON DAKİKA