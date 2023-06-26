Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sarı Çizmeli’ye yar etmem seni!”

Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral'in yer aldığı Vermem Seni Ellere'nin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.
PAZAR'IN YENİ BİRİNCİSİ!
Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.
2. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu.
Vermem Seni Ellere 2. bölümü ile reytinglerde %3,68 izlenme oranı ve %14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.