Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sarı Çizmeli’ye yar etmem seni!”

Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral'in yer aldığı Vermem Seni Ellere'nin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

PAZAR'IN YENİ BİRİNCİSİ!

Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.