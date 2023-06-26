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    • 26.06.2023 12:10
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    • 26.06.2023 12:20
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    Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sarı Çizmeli’ye yar etmem seni!”

    ATV ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere, yayınlanan ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Vermem Seni Ellere’nin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Sarı Çizmeli’ye yar etmem seni!” sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sarı Çizmeli’ye yar etmem seni!”

    Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral'in yer aldığı Vermem Seni Ellere'nin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    PAZAR'IN YENİ BİRİNCİSİ!
    Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

    2. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu.

    Vermem Seni Ellere 2. bölümü ile reytinglerde %3,68 izlenme oranı ve %14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

        2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
        Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırdı. Mehmet gitmekten vazgeçti ve açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başladı.

        Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla döndü obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürdü. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başladı.

        Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğrendi diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalıştı.
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        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sarı Çizmeli’ye yar etmem seni!”
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