Üvey Anne 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bu eve asla ama asla Efsun'dan başka kadın girmeyecek!"

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Üvey Anne'nin dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana "Bu eve asla ama asla Efsun'dan başka kadın girmeyecek!" şeklindeki sözler damga vurdu.
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti.
Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi. Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve.
Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu.