Ateş Kuşları sezon finaliyle nefes kesti! Barbaros’un hayatında en nefret ettiği insan babası çıktı!

Büyük bir dehşete kapılan Barbaros, Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti. Gülayşe, Ali ve Zıpkın; Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı.