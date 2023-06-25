Ateş Kuşları sezon finaliyle nefes kesti! Barbaros’un hayatında en nefret ettiği insan babası çıktı!

Ateş Kuşları'nın sezon finalinde; Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi.
Büyük bir dehşete kapılan Barbaros, Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti. Gülayşe, Ali ve Zıpkın; Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı.
Uzun yıllardır Çatal'ı yakalayıp onu adalete teslim etmek için çalışan Barbaros Çatal'a aylar evvel "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." demişti.