Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali öncesi heyecanı arttıran fragmana Gülayşe ile Barbaros'un düğün sahnesi damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasta yatağında yatan Mercan'a numarası bilinmeyen bir telefondan Kara'nın kendisiyle özdeşleştirdiği "Meselem" şarkısı eşliğinde bir video gönderildi.
Mercan, videoda yıllar önce Ali'nin yanlışlıkla Gülayşe'nin annesi Bahar'ı öldürdüğü anları izleyince şoke oldu. Ali, Kara'nın öldüğüne inansa da Zıpkın inanmadı.
O sırada; Kara, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne bıraktığı hoparlörden şarkısını çalmasının ardından hoparlörün yanındaki telefondan Ateş Kuşları'nı aradı. Kara'nın yaşadığından emin olan Zıpkın, yıkıldı. Kara ise bu anları uzaktan arabanın içinde izledi.