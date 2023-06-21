Barbaros, "Evlenmeyi hiç düşündün mü? Benimle?" diye sorduğunda Gülayşe hiç düşünmeden "Bizden çok güzel olur. Evet!" diyerek karşılık verdi. Barbaros; yüzükleri taktıktan sonra çiçeğini ve çikolatasını Savcı Sare ile Doktor Mete'ye aldırdı. Hep beraber Mercan'ın hastanede kaldığı odaya gidip Gülayşe'yi Ateş Kuşları'ndan istediler. Gülayşe ve Barbaros, Ateş Kuşları'nın rızasını da aldıktan sonra muradına erdi.