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    • 21.06.2023 12:05
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    • 21.06.2023 12:07
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    Gülayşe ile Barbaros evleniyor! Ateş Kuşları 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Çok güzelsin kızım!”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali öncesi heyecanı arttıran fragmana Gülayşe ile Barbaros’un düğün sahnesi damga vurdu. Barbaros’un “Çok güzelsin kızım!” şeklindeki sözleri ise izleyicileri gülümsetti. İşte Ateş Kuşları 21. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Gülayşe ile Barbaros evleniyor!

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali öncesi heyecanı arttıran fragmana Gülayşe ile Barbaros'un düğün sahnesi damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Hasta yatağında yatan Mercan'a numarası bilinmeyen bir telefondan Kara'nın kendisiyle özdeşleştirdiği "Meselem" şarkısı eşliğinde bir video gönderildi.

    Mercan, videoda yıllar önce Ali'nin yanlışlıkla Gülayşe'nin annesi Bahar'ı öldürdüğü anları izleyince şoke oldu. Ali, Kara'nın öldüğüne inansa da Zıpkın inanmadı.

    O sırada; Kara, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne bıraktığı hoparlörden şarkısını çalmasının ardından hoparlörün yanındaki telefondan Ateş Kuşları'nı aradı. Kara'nın yaşadığından emin olan Zıpkın, yıkıldı. Kara ise bu anları uzaktan arabanın içinde izledi.

        Mercan, omurilik ameliyatına girmeden önce Barbaros'u yanına çağırarak bir an önce Gülayşe ile evlilik yolunda adımlar atmasını söyledi. Barbaros, Gülayşe'yi hastanenin bahçesine çıkardı, hastanenin bahçesinden kopardığı gülle evlenme teklifi etti.

        Barbaros, "Evlenmeyi hiç düşündün mü? Benimle?" diye sorduğunda Gülayşe hiç düşünmeden "Bizden çok güzel olur. Evet!" diyerek karşılık verdi. Barbaros; yüzükleri taktıktan sonra çiçeğini ve çikolatasını Savcı Sare ile Doktor Mete'ye aldırdı. Hep beraber Mercan'ın hastanede kaldığı odaya gidip Gülayşe'yi Ateş Kuşları'ndan istediler. Gülayşe ve Barbaros, Ateş Kuşları'nın rızasını da aldıktan sonra muradına erdi.

        Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
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        Benim Güzel Ailem
        Haberler Televizyon Gülayşe ile Barbaros evleniyor! Ateş Kuşları 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Çok güzelsin kızım!”
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