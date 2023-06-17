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    • Televizyon
    • 17.06.2023 10:32
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    • 17.06.2023 10:32
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    Sezon finalinde neler oldu? Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle!

    Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan dizi, heyecan dolu olaylarıyla dikkat çekiyor. 34. bölümde Seyran ile Ferit'in kaçma planı yapmalarına rağmen Orhan'ın müdahalesiyle engellenmişti. Yeni bölümde ise Seyran'ın Gaziantep'e dönmesiyle yeni gelişmeler yaşanacak. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm canlı izleme ekranı ve diğer detaylar... Yalı Çapkını'nın 36. bölümünde izleyicileri heyecan dolu anlar bekliyor. Seyran'ın Gaziantep'e dönmesiyle birlikte hikayede yeni gelişmeler yaşanacak. Önceki bölümlerde Ferit ve Seyran'ın kaçma planları engellenmişti, ancak yeni bölümde bu durum nasıl bir dönüş yapacak, merak konusu.

    Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle! Sezon finalinde neler oldu?

    Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü bu akşam yayınlanacak. 36. bölüm fragmanını izleyenler 'Ferit ölüyor mu, ölecek mi?' sorusunu yöneltmeye başladı. Korhan yalısından Fuat'tan sonra 2. bir cenaze çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme ekranı! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali canlı izle! Kesintisiz, full, tamamı, tek parça, HD, reklamsız...

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMAN I VİDEO İZLE

    Yalı Çapkını dizisinin 36. yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayınız ve internet arama motoruna yapıştırınız.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ferit, Seyran'ın havalimanına gelmemesiyle babasının kurduğu oyunu anladı. Seyran'dan ayrılmayacağını üstüne basarak söyleyen Ferit ailesi tarafından bir depoya hapis edildi.

    Ailesi zoruyla Antep'e gönderilen Seyran ise her şeyin başladığı yerde yine Ferit ile karşılaşacak. Seyran'ın peşinde olan Tarık, Ferit'in geldiği görünce Ferit'i öldürecek mi?
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        Haberler Televizyon Sezon finalinde neler oldu? Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle!
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