ATV’nin merakla beklenen dizisi Üvey Anne’nin afişi yayınlandı!

atv'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk afişi izleyici ile buluştu. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı dizinin afişi çok beğenildi. Başarılı oyuncular Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı afiş göz doldurdu.