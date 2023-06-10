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    • 10.06.2023 09:18
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    • 10.06.2023 09:18
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    Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu? YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ? 9 Haziran 2023 Sezon finalinde Ferit vuruldu mu?

    Yalı Çapkını dizisinin heyecanla beklenen sezon finali, izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi, Seyran ile Ferit'in tutkulu aşkını anlatıyor. 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan sezon finalinde Ferit'in vurulduğu iddialarıyla büyük bir merak uyandırdı. İzleyiciler, sevilen karakterin akıbetini öğrenmek için araştırmalara başladı. Yalı Çapkını dizisi, gerçek hayattan esinlenerek oluşturulan bir hikayeyi izleyicilere sunuyor. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan roman serisinden uyarlanan dizi, gerçekçi ve duygusal bir atmosferi izleyicilere aktarıyor. Seyran ile Ferit'in aşkını konu alan dizi, karakterlerin karmaşık ilişkilerini ve yaşadıkları zorlukları ele alıyor.

    YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ?

    Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yapacak. Her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayeden uyarlandığı açıklanmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin gerçekte kimin hikayesi olduğu henüz bilinmiyor. Yalı Çapkını'nın 36. bölümünü izleyenler 'Ferit öldü mü, ölecek mi? Ferit vuruldu mu, ne oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu?

    YALI ÇAPKINI FERİT VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ?

    Yalı Çapkını dizisi sezon finaliyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit herkese rağmen görüştü. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını Ferit ölecek mi sorusu araştırılıyor. Ferit'in akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır.

    YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ KONUSU

    Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

        Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

        Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt vermişti. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söylemişti:

        "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

        İLK BAŞVURU YAPAN FERİT OLMUŞ

        Gülseren Buğdaycıoğlu'na başvuran isim açıklandı.

        Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan Özcan, şunları söyledi: "Gülseren Buğdaycıoğlu'na gidip derdini anlatan, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun da bu hikayeyi ortaya çıkarmasına sebep olan, ilk kıvılcımı yakan kim? Benim düşüncelerim Ferit yönündeydi. Çok git gel yaşıyordu. Ekipte çalışan bir kaynaktan kim olduğunu öğrendim.

            Gülseren Buğdaycıoğlu'na giden Ferit'miş. O başvurup, tedavi olmuş. Son bölüme kadar Ferit'in davranışlarını şımarıklık gibi yorumluyorduk. Ancak son bölümde Ferit çıldırdı.
            Biz Yalı Çapkını'nda Ferit'in hikayesini izliyoruz. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, "Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizilerinde hep kadınların hikayesini izledik. Bir erkeğin hikayesini izliyoruz... Çok şaşırtıcı ve değişik"

            YALI ÇAPKINI GERÇEKTE NASIL BİTİYOR?

            İddiaya göre; Yalı Çapkını'nın ilerleyen bölümlerinde Ferit iflas ederek yaşamına son verecek.
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            Haberler Televizyon Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu? YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ? 9 Haziran 2023 Sezon finalinde Ferit vuruldu mu?
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