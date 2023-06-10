Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu? YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ? 9 Haziran 2023 Sezon finalinde Ferit vuruldu mu?

Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yapacak. Her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayeden uyarlandığı açıklanmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin gerçekte kimin hikayesi olduğu henüz bilinmiyor. Yalı Çapkını'nın 36. bölümünü izleyenler 'Ferit öldü mü, ölecek mi? Ferit vuruldu mu, ne oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu?
YALI ÇAPKINI FERİT VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ?
Yalı Çapkını dizisi sezon finaliyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit herkese rağmen görüştü. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını Ferit ölecek mi sorusu araştırılıyor. Ferit'in akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır.
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ KONUSU
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.